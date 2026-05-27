Entra nel negozio di ottica e ruba un paio di occhiali da 1000 euro

nei giorni successivi ha presentato denuncia formale ai Carabinieri

Un episodio di furto in un’attività commerciale di San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, ha riacceso l’attenzione sul fenomeno del taccheggio nei negozi. Il colpo è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 21 aprile all’interno dell’ottica Zannone, situata in via Manzoni, dove un uomo è riuscito a sottrarre un paio di occhiali di marca di valore elevato, approfittando di un momento di distrazione del personale.

Secondo la ricostruzione del titolare, l’individuo, apparentemente di mezza età, si sarebbe mosso con estrema naturalezza all’interno del punto vendita, riuscendo a impossessarsi del prodotto e ad allontanarsi senza destare sospetti. L’azione è stata però registrata dal sistema di videosorveglianza interno, che ha permesso di documentare l’intera sequenza del furto.

Scoperto l’accaduto, il proprietario dell’attività ha inizialmente visionato le immagini e riconosciuto il responsabile, decidendo in un primo momento di lanciare un appello pubblico affinché la merce venisse restituita spontaneamente. Non avendo ricevuto riscontro, nei giorni successivi ha presentato denuncia formale ai Carabinieri, avviando così le procedure previste.

Il caso è stato successivamente diffuso anche attraverso i social network e rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha sottolineato come episodi di questo tipo rappresentino una forma di microcriminalità sempre più diffusa e percepita come tollerabile, ma che invece incide direttamente sull’attività di piccoli esercenti e commercianti.

Le immagini del furto, nel frattempo, continuano a circolare online, mentre le indagini delle forze dell’ordine mirano a identificare con certezza l’autore del gesto e a verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi segnalati sul territorio.