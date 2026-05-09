Due giorni di sciopero delle linee Eav, si rischia il caos

Alla base della protesta, secondo quanto riferito dal sindacato, ci sarebbero “problematiche di organizzazione aziendale”

Possibili forti disagi domani per pendolari e viaggiatori che utilizzano i mezzi dell’Eav. Il sindacato Orsa ha infatti proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che potrebbe avere pesanti ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico in provincia di Napoli. A comunicarlo è stata la stessa EAV – Ente Autonomo Volturno , spiegando che l’astensione dal lavoro inizierà alle ore 19:31 di oggi e terminerà alle 19:30 di domani, domenica 10 maggio.

Alla base della protesta, secondo quanto riferito dal sindacato, ci sarebbero “problematiche di organizzazione aziendale”. L’azienda di trasporto ha precisato che durante le ore dello sciopero la regolarità delle corse dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla mobilitazione.

Gli utenti potranno consultare sul sito ufficiale dell’azienda gli avvisi aggiornati e l’elenco delle partenze garantite per ciascuna linea ferroviaria e automobilistica.

La giornata di domani si preannuncia quindi particolarmente complessa per il sistema dei trasporti campano, soprattutto in provincia di Napoli, dove migliaia di cittadini si affidano quotidianamente ai servizi Eav per raggiungere luoghi di lavoro, studio e le principali località dell’area metropolitana.