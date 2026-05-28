Due donne entrano in gioilleria e rubano 2000 euro di monili

alcuni collaboratori del negoziante si sono accorti di quanto accaduto e hanno immediatamente allertato i Carabinieri

Due donne di 42 e 32 anni, entrambe originarie della provincia di Salerno e già conosciute alle forze dell’ordine, sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, le due si sarebbero introdotte come normali clienti all’interno di una gioielleria situata nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola, lungo la linea per Roma. Approfittando di un momento di distrazione del titolare, avrebbero sottratto con destrezza alcuni monili in oro, per un valore complessivo stimato intorno ai 2.000 euro.

Il furto, però, non è passato inosservato: alcuni collaboratori del negoziante si sono accorti di quanto accaduto e hanno immediatamente allertato i Carabinieri. I militari delle stazioni di Terontola e Camucia sono intervenuti rapidamente riuscendo a bloccare le due donne e a recuperare integralmente la refurtiva, poi restituita al proprietario.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso inoltre che le indagate non sarebbero nuove a episodi simili, avendo già messo a segno furti con modalità analoghe in diverse regioni italiane, sempre ai danni di gioiellerie.

Al momento le due si trovano ristrette nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria sulla convalida del fermo.