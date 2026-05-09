Due attiviste saltano le transenne e si avvicinano al Papa

L’azione è stata successivamente rivendicata dalla stessa associazione attraverso un video pubblicato sui social network

Momenti di tensione sul lungomare di Napoli durante il passaggio della Papamobile di Papa Leone XIV. Due attiviste della PETA, organizzazione internazionale impegnata nella difesa dei diritti degli animali, hanno oltrepassato le transenne predisposte lungo il percorso del Pontefice nel tentativo di avvicinarsi al corteo papale.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: le due donne sono state bloccate e allontanate prima che potessero raggiungere la Papamobile. L’episodio si è verificato durante la visita pastorale del Papa a Napoli, caratterizzata dalla presenza di migliaia di fedeli assiepati lungo le strade cittadine.

L’azione è stata successivamente rivendicata dalla stessa associazione attraverso un video pubblicato sui social network. Nel filmato compare il messaggio: «La corrida è un peccato, e ci siamo assicurati che Papa Leone lo sentisse».

Secondo quanto diffuso dagli attivisti, la protesta aveva l’obiettivo di chiedere al Pontefice una presa di posizione netta contro la corrida, definita dall’organizzazione «uno spargimento di sangue offensivo verso i valori cristiani». Nel post si legge inoltre che i manifestanti sarebbero stati trascinati via e fermati durante il tentativo di esposizione del messaggio.

Non risultano conseguenze né disordini particolari dopo l’intervento delle forze di sicurezza, che hanno rapidamente riportato la situazione alla normalità consentendo il regolare svolgimento dell’evento religioso.