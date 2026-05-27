Drone trasporta quasi un chilo di droga al carcere di Poggioreale

Dai sindacati della Polizia Penitenziaria arriva un nuovo allarme sulla crescente sofisticazione dei metodi utilizzati

Nuovo tentativo di introduzione di droga nel carcere di Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, sventato dalla Polizia Penitenziaria grazie a un intervento che ha permesso di sequestrare il carico, anche se il drone utilizzato per il trasporto è riuscito a dileguarsi. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri ed è stato reso noto dall’Ussp. Il velivolo a pilotaggio remoto trasportava circa un chilo di sostanze stupefacenti: 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, destinati presumibilmente all’interno dell’istituto penitenziario.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti sono riusciti a intercettare e recuperare la droga prima che potesse essere recapitata ai detenuti, ma non sono riusciti a bloccare il drone, che si è allontanato in direzione dell’operatore che lo stava controllando dall’esterno.

L’episodio si inserisce in un fenomeno sempre più frequente, quello dei lanci e delle consegne di stupefacenti tramite droni, utilizzati dalla criminalità per aggirare i controlli e introdurre droga e altri materiali proibiti all’interno delle carceri.

Dai sindacati della Polizia Penitenziaria arriva un nuovo allarme sulla crescente sofisticazione dei metodi utilizzati dalle organizzazioni criminali. Si sottolinea come questi sistemi rappresentino un business redditizio per la criminalità organizzata e come siano ormai quasi quotidiani i tentativi di introduzione di droga negli istituti penitenziari.

Le rappresentanze sindacali chiedono un rafforzamento degli strumenti di contrasto, incluso il potenziamento delle tecnologie anti-drone, l’eventuale interdizione dello spazio aereo attorno alle carceri e un incremento degli organici per garantire maggiore sicurezza agli agenti in servizio.

Nonostante le difficoltà operative e la carenza di personale, viene comunque sottolineato l’impegno quotidiano della Polizia Penitenziaria nel contrasto a questo tipo di traffici illeciti.