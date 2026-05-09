Drone carico di droga verso il carcere, arrestato il pilota

Il velivolo era stato modificato con un sistema a carrucola elettrica collegato a una bobina con filo di lenza

Nuovo tentativo di introdurre droga in carcere attraverso l’utilizzo di un drone nel quartiere Scampia. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni e denunciato un complice di 41 anni dopo un intervento avvenuto nel parco privato “Le Rondini”, in via Bakù. L’operazione è stata condotta dai militari della Carabinieri Stazione Scampia, intervenuti dopo aver individuato movimenti sospetti nei pressi dell’area residenziale. I due uomini sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di recuperare un drone rimasto incastrato su un terrazzo.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il velivolo era stato modificato con un sistema a carrucola elettrica collegato a una bobina con filo di lenza, probabilmente per facilitare il trasporto e il rilascio del carico illecito all’interno del vicino istituto penitenziario.

Il drone trasportava quindici panetti di hashish per un peso complessivo di 778 grammi, un involucro contenente 32 grammi di cocaina e 195 euro in contanti. Gli investigatori ritengono altamente probabile che la destinazione finale della droga fosse proprio il carcere situato nelle vicinanze.

Per il 31enne sono scattate le manette con l’accusa legata al traffico di sostanze stupefacenti, mentre il complice è stato denunciato in stato di libertà. L’uomo arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno inoltre sequestrato il Fiat Fiorino utilizzato dai due uomini, sul quale sarebbero emersi sospetti di contraffazione del numero di telaio. Sono in corso ulteriori verifiche tecniche sul mezzo e sul drone per accertarne provenienza e eventuali collegamenti con altri episodi simili.