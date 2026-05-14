Donna si ribalta con l'auto e resta bloccata

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del mezzo incidentato

Paura nella mattinata a Cellole, in provincia di Caserta, dove una donna è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 212. Un’auto guidata da una donna di circa 60 anni, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, con una squadra proveniente dal distaccamento di Mondragone.

All’arrivo dei soccorritori, la conducente era rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo deformato dal violento impatto. I pompieri hanno quindi avviato un delicato intervento di soccorso tecnico, utilizzando il gruppo oleodinamico per tagliare le lamiere del veicolo e liberare la donna.

Una volta estratta dall’auto, la ferita è stata affidata al personale sanitario del 118, presente sul posto con un’ambulanza, e successivamente trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area interessata dall’incidente, così da consentire il recupero del veicolo e il ripristino della viabilità.