Donna resta incastrata nelle scale, arrivano i pompieri

Sul posto sono intervenuti con un’Auto Pompa Serbatoio e un’autoscala

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via W. Loffredo, dopo una richiesta di assistenza sanitaria partita dal personale del 118. L’intervento si è reso necessario per supportare il trasporto di una donna di mezza età, affetta da obesità, che necessitava di ulteriori cure ospedaliere. Le condizioni dell’abitazione, in particolare la presenza di una scala a chiocciola, hanno reso impossibile la normale discesa della paziente allettata.

Per consentire il trasferimento in sicurezza, i vigili del fuoco hanno dovuto adottare una manovra specifica. Durante le operazioni è stato necessario rimuovere temporaneamente una parte della ringhiera, così da evitare urti e sobbalzi che avrebbero potuto compromettere la stabilità e la sicurezza della donna.

Sul posto sono intervenuti con un’AutoPompaSerbatoio e un’autoscala, strumenti che hanno permesso di completare il trasporto dall’abitazione al mezzo di soccorso in condizioni di massima sicurezza.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità, consentendo il trasferimento della paziente per le cure necessarie.