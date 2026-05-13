Dalla mamma di Domenico, un libro sul dramma del figlioletto

Un racconto intimo e personale, nel quale la madre sceglie di andare oltre la cronac

«Quello che è accaduto a Domenico ormai lo conoscono tutti, non solo in Italia ma anche all’estero. Ma questo libro racconta davvero chi era mio figlio». Con queste parole Patrizia Mercolino ha presentato il volume dedicato alla storia del giovane Domenico, il ragazzo morto all’Ospedale Monaldi dopo il tragico caso del cuore “bruciato” durante un intervento. Un racconto intimo e personale, nel quale la madre sceglie di andare oltre la cronaca che per mesi ha occupato televisioni, giornali e social network. «È un libro dove parla una mamma», ha spiegato, «e dove si racconta chi era davvero Domenico, perché io l’ho sempre chiamato il mio “Guerriero”».

Nel volume vengono ripercorsi gli anni precedenti al trapianto, la vita familiare, le difficoltà affrontate dal ragazzo e il legame profondo che lo univa ai suoi cari. Patrizia Mercolino ha raccontato di aver accettato immediatamente la proposta di pubblicare il libro proprio perché parlare del figlio rappresenta per lei un modo per mantenerne viva la memoria.

«Per me parlare di Domenico è qualcosa di bellissimo», ha spiegato la donna, sottolineando come il progetto editoriale rappresenti anche un ponte verso tutte le persone che negli ultimi mesi hanno seguito la vicenda e manifestato vicinanza alla famiglia.

Nel libro trovano spazio episodi privati e aspetti inediti della vita del giovane, racconti che finora erano rimasti custoditi nell’intimità familiare. «Ci sono cose di Domenico che nessuno conosce», ha aggiunto, «ed è giusto che vengano raccontate».

La madre del ragazzo è tornata anche sulle polemiche e sui commenti che hanno accompagnato mediaticamente la vicenda. «Non mi sono mai interessata a ciò che pensa la gente», ha dichiarato. «Il dolore è nostro e soltanto noi sappiamo cosa stiamo vivendo». Parole con cui ha ribadito la volontà di proteggere la memoria del figlio al di là dei giudizi esterni.

Alla domanda sui commenti arrivati da Oppido Mamertina, Patrizia Mercolino ha preferito non alimentare ulteriori polemiche: «Leggo tutto, ma non commento».