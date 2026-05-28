Corriere rapinato nei Paesi Vesuviani

Le indagini successive hanno permesso ai carabinieri di individuare il presunto responsabile e di ricostruire le fasi

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno eseguito a Massa di Somma un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 31 anni, ritenuto gravemente indiziato di una rapina aggravata avvenuta nei mesi scorsi. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola al termine delle attività investigative condotte dai militari dell’Arma, che hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti significativi a carico dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 15 aprile 2026 un corriere espresso sarebbe stato assalito a San Sebastiano al Vesuvio mentre svolgeva il proprio servizio di consegna. L’aggressore, sotto la minaccia di un’arma da fuoco, avrebbe costretto la vittima a consegnare il furgone aziendale, all’interno del quale erano custoditi numerosi plichi destinati ai clienti.

Le indagini successive hanno permesso ai carabinieri di individuare il presunto responsabile e di ricostruire le fasi della rapina, portando la Procura a richiedere una misura cautelare in carcere, accolta dal gip.

L’uomo è stato quindi rintracciato e arrestato a Massa di Somma, dove i militari hanno notificato il provvedimento restrittivo. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori aspetti della vicenda e verificare la possibile presenza di complici.