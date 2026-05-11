Coltello puntato contro la madre per soldi nel giorno della Festa

Temendo che il figlio potesse passare dalle minacce ai fatti, la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri

Sarà interrogato questa mattina nel carcere di contrada Capodimonte il 23enne di Montesarchio arrestato con l’accusa di aver minacciato la madre con un coltello per ottenere denaro, presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. Davanti al Gip Roberto Nuzzo si terrà l’udienza di convalida dell’arresto disposto dopo l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, esasperata da una situazione familiare ormai diventata insostenibile, avrebbe denunciato il figlio dopo l’ennesimo episodio di violenza e minacce avvenuto all’interno dell’abitazione.

Il giovane avrebbe reagito con aggressività al rifiuto della madre di consegnargli del denaro, arrivando a minacciarla con un coltello da cucina. Momenti di forte tensione, aggravati dalla presenza in casa di un minorenne che avrebbe assistito alla scena.

Temendo che il figlio potesse passare dalle minacce ai fatti, la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno raccolto testimonianze e ricostruito l’accaduto, informando immediatamente il magistrato di turno, il sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio.

La Procura ha quindi disposto il trasferimento del 23enne nel carcere di contrada Capodimonte con l’accusa di tentata estorsione nei confronti della madre.

Il giovane, al momento della notifica dell’accusa, ha nominato come difensore l’avvocato Ettore Marcarelli.