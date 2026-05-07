Coltello contro gli agenti sul treno in corsa

Il fendente sarebbe stato evitato grazie alla prontezza dell’agente

Attimi di tensione nel piazzale della stazione ferroviaria di Sapri, dove un uomo ha aggredito un agente della Polizia Ferroviaria impugnando un coltello. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e si è concluso con l’arresto dell’aggressore. Si tratta di un uomo di 64 anni, originario di Lagonegro (Potenza) e residente nel Nord Italia. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di colpire con un coltello da macellaio il comandante del posto Polfer.

Il fendente sarebbe stato evitato grazie alla prontezza dell’agente, mentre gli altri operatori presenti sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo.

Disarmato e immobilizzato, il 64enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma in luogo pubblico. Il coltello è stato sequestrato.

Secondo quanto si apprende, l’agente preso di mira era all’ultimo giorno di servizio prima del pensionamento.

Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi del gesto.