Castellammare, torna balneabile un altro tratto

sono già partiti anche alcuni interventi sul fronte della riqualificazione del litorale

Le acque del tratto dell’ex Cartiera, a Castellammare di Stabia, tornano ufficialmente balneabili. A certificarlo sono gli ultimi rilievi effettuati dall’Arpac, che hanno assegnato all’area la classificazione di qualità “sufficiente”, parametro che consente la balneazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un risultato significativo, soprattutto se confrontato con gli anni passati, quando quel tratto di costa era spesso al centro di criticità ambientali e divieti.

Secondo quanto reso noto dal Comune, l’intero litorale stabiese presenta oggi valori compatibili con la balneazione, delineando un quadro decisamente incoraggiante in vista della stagione estiva 2026. Gran parte delle zone monitorate ha ottenuto addirittura la classificazione “eccellente”, confermando il progressivo miglioramento della qualità delle acque marine lungo la costa cittadina.

Parallelamente al recupero ambientale, sono già partiti anche alcuni interventi sul fronte della riqualificazione del litorale. In particolare, nel tratto adiacente all’hotel Miramare sono in corso operazioni di ripascimento morbido della spiaggia, effettuate utilizzando sabbia proveniente dallo stesso arenile. L’intervento punta a contrastare l’erosione costiera e a restituire maggiore fruibilità alla zona balneare.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi Vicinanza, che ha parlato di un risultato concreto ottenuto grazie a un lavoro costante di risanamento ambientale portato avanti negli ultimi anni. “Oggi possiamo dire, dati ufficiali alla mano, che il nostro mare è tornato pienamente fruibile”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il miglioramento della qualità delle acque rappresenti un passo importante per il rilancio turistico della città.

Il sindaco ha inoltre ricordato che gli interventi di ripascimento si inseriscono in un più ampio programma di difesa della costa, già avviato nell’area compresa tra via Ettore Tito e Marina di Stabia. Opere considerate strategiche per garantire nel tempo maggiore tutela del litorale e migliorare la vivibilità degli spazi affacciati sul mare.

Per l’amministrazione comunale, il recupero del mare rappresenta infatti uno degli elementi chiave per il futuro della città. Castellammare di Stabia punta sempre più sulla valorizzazione della propria fascia costiera, trasformando il mare in una leva fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e ambientale del territorio.