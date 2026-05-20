Castellammare, revocata la concessione a tre lidi

La decisione arriva al termine di una serie di controlli e sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi

A Castellammare di Stabia scatta una stretta sulla gestione delle spiagge libere attrezzate, con un provvedimento che segna un cambio netto nella concessione degli arenili cittadini. Il Comune ha infatti disposto la decadenza dell’autorizzazione demaniale e la revoca dell’affidamento in gestione per tre aree costiere particolarmente frequentate: gli arenili di Pozzano, della Palombara e de La Rotonda. La decisione arriva al termine di una serie di controlli e sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi su impulso della Procura della Repubblica di Procura di Torre Annunziata, con il coinvolgimento dell’ufficio Demanio, del settore Urbanistica, della Polizia Locale e della Capitaneria di porto.

Dalle verifiche sarebbero emerse diverse irregolarità nella gestione delle strutture balneari. Tra le contestazioni figurano il mancato smontaggio delle opere stagionali, la realizzazione di interventi non conformi rispetto all’offerta tecnica presentata in sede di gara, oltre a criticità nei servizi igienici e nell’accessibilità per persone con disabilità.

Ulteriori rilievi hanno riguardato anche problemi negli allacci alla rete fognaria, nei sistemi di videosorveglianza e nell’installazione di impianti a energia solare, elementi considerati non in linea con le prescrizioni previste.

Nonostante il provvedimento, le spiagge resteranno comunque accessibili ai bagnanti e continueranno a essere liberamente fruibili, in attesa della riorganizzazione della gestione degli spazi.

Il sindaco Luigi Vicinanza ha ribadito che il rispetto delle regole rappresenta una priorità assoluta dell’amministrazione. “L’obiettivo – ha sottolineato – è garantire una gestione corretta, trasparente e conforme alle concessioni, nell’interesse della collettività e della tutela del litorale”.

Una decisione che apre ora la fase di ridefinizione della gestione delle spiagge cittadine, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare controlli e legalità lungo la costa stabiese.