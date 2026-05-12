Caso di Epatite A, chiude scuola nel Napoletano

L’obiettivo è di consentire l’esecuzione di interventi straordinari di disinfestazione e sanificazione prescritti dall’Asl competente

Caso di epatite A in una scuola della provincia di Napoli. Il sindaco di Santa Maria la Carità, Giosuè D'Amora, ha disposto la chiusura straordinaria del plesso Cappella dei Bisi del Circolo didattico Eduardo De Filippo dopo la segnalazione di un caso di epatite A all’interno dell’istituto scolastico. Il provvedimento è stato formalizzato attraverso un’ordinanza sindacale firmata nel pomeriggio di oggi, con l’obiettivo di consentire l’esecuzione di interventi straordinari di disinfestazione e sanificazione prescritti dall’Asl competente.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, le operazioni sono state richieste dall’autorità sanitaria dopo l’accertamento del caso positivo all’interno della scuola. Al termine degli interventi, il plesso potrà regolarmente riaprire.

Il sindaco D’Amora ha inoltre rassicurato cittadini e famiglie spiegando di essere in costante contatto con l’Asl e con le autorità sanitarie, che avrebbero già indicato tutte le misure precauzionali da adottare secondo la normativa vigente.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i genitori degli alunni, mentre l’amministrazione comunale e gli organi sanitari stanno monitorando la situazione per evitare ulteriori rischi e garantire la sicurezza all’interno dell’istituto scolastico.