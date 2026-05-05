Camion si ribalta nel cantiere, conducente in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri,

A Pozzuoli un camion carico di terreno si è ribaltato questa mattina durante lavori in corso sull’ex tratta della Cumana di Napoli, nel tratto in prossimità della stazione Cappuccini. L’incidente è avvenuto mentre sono in corso interventi infrastrutturali legati alla realizzazione di nuove vie di fuga. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe perso stabilità dopo aver preso un avvallamento del terreno, finendo in uno spazio compreso tra la carreggiata e un edificio adiacente, dove si trova una palestra al piano seminterrato.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato estratto con difficoltà dalla cabina di guida. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all’ospedale Ospedale Santa Maria delle Grazie. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.

Nel ribaltamento, una grande quantità di terreno trasportato dal mezzo si è riversata nei locali sottostanti, danneggiandoli. Fortunatamente, al momento dell’impatto non erano presenti persone all’interno degli spazi interessati.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra residenti e lavoratori della zona, che hanno assistito alla scena. Le autorità stanno ora verificando la dinamica esatta dell’incidente e le condizioni di sicurezza del cantiere.