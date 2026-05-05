Buttafuori ferito a colpi di pistola, presi giovani di Torre e Pompei

L’uomo fu soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale

Svolta nelle indagini sul ferimento di un addetto alla sicurezza di una discoteca di Pontecagnano Faiano, raggiunto da un colpo di pistola mentre era in servizio. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone ritenute coinvolte nell’episodio.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, prevede gli arresti domiciliari per due indagati, l’obbligo di dimora per un terzo e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il quarto.

I destinatari delle misure sono Salvatore Iovine e Girolamo Casafredda, posti ai domiciliari, Gerardo Donnarumma, per il quale è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, e Luigi Di Martino, sottoposto all’obbligo di firma.

I fatti risalgono alla notte del 29 giugno 2025, quando il buttafuori fu colpito al braccio sinistro da un proiettile intorno alle 4.30. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco nei suoi confronti.

L’uomo fu soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Salerno: le sue condizioni non furono giudicate gravi.

L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia lo scorso 23 aprile, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Gli indagati sono stati rintracciati tra i comuni di Torre Annunziata, Pompei, Gragnano e nella zona di Fuorni, a Salerno.

Le accuse, a vario titolo, sono di tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate in concorso, detenzione illegale e porto abusivo di arma.

Determinanti per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale, che hanno consentito agli investigatori di individuare i primi sospettati e ricostruire le fasi dell’aggressione.