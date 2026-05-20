Borrelli è in diretta, qualcuno urla: "Viva i parcheggiatori abusivi"

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori

Momenti di clamore mediatico durante una diretta televisiva ad Afragola, dove si stava svolgendo un collegamento dal rione Salicelle nell’ambito della trasmissione televisiva Futtetenne in onda su TV Luna. Durante il programma, condotto con la presenza del deputato Francesco Emilio Borrelli, il collegamento si è improvvisamente acceso a causa di un episodio avvenuto nei pressi della zona della stazione di polizia locale. Dal balcone di un’abitazione del rione Salicelle, una donna identificata come occupante dell’alloggio ha iniziato a urlare frasi di protesta e provocazione, tra cui l’esclamazione “viva i parcheggiatori abusivi”, indirizzata direttamente al contesto della trasmissione e alle tematiche affrontate in diretta.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, interrompendo di fatto il normale svolgimento del collegamento televisivo. La scena si è svolta sotto gli occhi delle telecamere, mentre il deputato Borrelli, da tempo impegnato in campagne contro fenomeni di abusivismo e illegalità diffusa, stava partecipando al dibattito pubblico sul territorio.

La reazione dell’occupante ha riacceso l’attenzione su una zona spesso al centro di segnalazioni e polemiche legate alla presenza di parcheggiatori abusivi e situazioni di degrado urbano, tema che lo stesso Borrelli affronta da anni attraverso iniziative politiche e interventi pubblici.

L’episodio, diventato rapidamente virale per la sua natura provocatoria e per il contesto televisivo in cui è avvenuto, si inserisce in un clima già delicato di tensioni sociali e dibattito sulla legalità nel territorio.