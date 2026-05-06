Bimbo investito da scooter, finisce in ospedale

L’incidente si inserisce in un contesto già critico

Un nuovo incidente riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale a Napoli. Un bambino di appena 8 anni è stato investito da uno scooter nei pressi di Piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. L’episodio risale a sabato, ma la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore, suscitando forte preoccupazione tra i residenti. Il piccolo ha riportato una ferita alla gamba ed è stato prontamente soccorso dai presenti, prima di essere trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’incidente si inserisce in un contesto già critico: negli ultimi mesi, infatti, l’area occidentale della città è stata teatro di numerosi sinistri, alcuni anche gravi, alimentando la percezione di una vera e propria emergenza sicurezza.

Per questo motivo, cittadini e associazioni del territorio hanno organizzato una manifestazione che si terrà sabato mattina, dalle 10:30 alle 13, proprio a Piazzale Tecchio, nei pressi della nuova area giochi. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni e a chiedere interventi concreti per rendere le strade più sicure.

«Fuorigrotta è diventata teatro di troppi incidenti» ha dichiarato Gianluca Cavotti, sottolineando la necessità di azioni strutturali e non solo emergenziali.

La mobilitazione, dal titolo “Costruiamo relazioni e facciamo rete. L’antidoto alla paura e all’isolamento”, coinvolgerà numerose realtà locali, tra cui Cooperativa Progetto Uomo, Movimento Disabili per la Pace, Streets for Kids e Fuorigrotta Solidale, con il supporto di Napoli Pedala e Cittadinanza Attiva.

Nel dibattito entra anche l’ordinanza del prefetto Michele Di Bari, che ha recentemente intensificato i controlli nella zona. Tuttavia, per i promotori dell’iniziativa, la sicurezza di un quartiere complesso come Fuorigrotta deve passare anche attraverso un coinvolgimento attivo della comunità.

L’obiettivo della giornata è infatti quello di costruire un percorso condiviso tra cittadini, associazioni e istituzioni, capace di restituire vivibilità e sicurezza a uno dei quartieri più popolosi della città.