Banda della marmotta per fa esplodere il bancomat e lo svuota

alcuni uomini con il volto coperto avrebbero piazzato l’esplosivo all’ATM

Paura nella notte a Frattaminore, in provincia di Napoli, dove un gruppo di malviventi ha fatto esplodere uno sportello bancomat della BPER Banca per impossessarsi del denaro contenuto all’interno. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:45 in piazza Atella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano dopo diverse segnalazioni relative a una forte esplosione avvertita nella zona.

Secondo una prima ricostruzione fornita dall’Arma, alcuni uomini con il volto coperto avrebbero piazzato l’esplosivo all’ATM dell’istituto bancario provocando una violenta deflagrazione. Dopo aver aperto lo sportello automatico, il gruppo avrebbe prelevato il denaro custodito all’interno, la cui entità è ancora in fase di quantificazione.

Compiuto il colpo, i responsabili si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di un’automobile facendo perdere le proprie tracce.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte nell’esplosione. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai militari intervenuti sul posto.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Caivano, mentre i rilievi tecnici vengono eseguiti dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo ogni elemento utile per identificare i componenti della banda e ricostruire nel dettaglio la dinamica del raid.