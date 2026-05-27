Bambino di 5 anni ustionato con l'acqua bollente, è al Cardarelli

La madre ha prestato le prime cure e allertato il 118

Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ustionato all’interno della propria abitazione ad Atripalda, in provincia di Avellino, in un episodio ancora al vaglio degli inquirenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato accidentalmente investito da acqua bollente fuoriuscita da una pentola, riportando ustioni diffuse al torace e agli arti superiori e inferiori. L’incidente domestico ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

La madre ha prestato le prime cure e allertato il 118. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, dove i sanitari lo hanno stabilizzato prima di predisporre il trasferimento al Centro grandi ustionati dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli per le cure specialistiche necessarie.

Le condizioni del piccolo sono considerate serie e richiedono un monitoraggio continuo. Le autorità stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente domestico.