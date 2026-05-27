Ballottaggi, la prefettura alza l'attenzione al livello massimo dopo il caso di Casalnuovo

durante le giornate elettorali si sarebbero verificati episodi riconducibili a “carovane di motorini” e presunte azioni di pressione nei pressi dei seggi

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, sta seguendo con particolare attenzione la vicenda segnalata da una candidata alle elezioni amministrative di Casalnuovo di Napoli, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nola ipotizzando possibili episodi di condizionamento durante le operazioni di voto. La segnalazione è ora al vaglio delle forze dell’ordine: i carabinieri stanno svolgendo accertamenti in raccordo con l’autorità giudiziaria per verificare quanto denunciato e ricostruire l’eventuale dinamica dei fatti.

Al centro dell’esposto vi è la denuncia della candidata Nicoletta Romano, ammessa al ballottaggio con il 47,19% delle preferenze e sostenuta da una coalizione composta da 13 liste, tra cui Forza Italia. Secondo quanto riportato, durante le giornate elettorali si sarebbero verificati episodi riconducibili a “carovane di motorini” e presunte azioni di pressione nei pressi dei seggi, descritte come possibili forme di condizionamento del voto.

La Prefettura sottolinea che la vicenda è seguita con la massima attenzione anche in vista del ballottaggio che interesserà diversi comuni dell’area metropolitana di Napoli, tra cui Casalnuovo, Frattamaggiore, Ottaviano, Pompei, Somma Vesuviana e Sorrento.

In vista del secondo turno, sarà ulteriormente rafforzato il dispositivo di vigilanza attorno ai plessi scolastici sede di seggio elettorale, nell’ambito delle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Il voto deve sempre svolgersi in un clima libero e sereno, senza alcuna forma di pressione o condizionamento”, ha ribadito il Prefetto, aggiungendo che ogni segnalazione viene attentamente valutata e che le forze di polizia sono al lavoro per garantire condizioni di piena sicurezza e regolarità democratica.