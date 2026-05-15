Auto va a sbattere contro un cantiere, 19enne in ospedale

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni operai presenti sul posto per i lavori notturni

Paura nella notte a Paduli, dove un giovane di 19 anni, alla guida di un’auto, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la recinzione di un cantiere in piazza Colonna, area interessata dai lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria centrale. L’impatto è avvenuto intorno alla mezzanotte: il veicolo ha abbattuto la barriera del cantiere e ha poi proseguito la sua corsa terminando contro una fontana che, nell’ambito del nuovo assetto urbanistico della piazza, è in fase di smantellamento.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni operai presenti sul posto per i lavori notturni, che hanno assistito il giovane conducente in attesa dell’arrivo dei sanitari. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi.

Il 19enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio, dove è stato ricoverato in osservazione. Fortunatamente, già nelle ore successive è stato dimesso con prognosi favorevole, avendo riportato soltanto alcune contusioni. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.