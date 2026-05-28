Auto si schianta contro un tram

la zona continua a essere indicata dai residenti come estremamente pericolosa

Ancora un incidente nella notte a Corso Garibaldi, all’altezza di Piazza Nolana, una delle arterie più trafficate e delicate del centro di Napoli. Secondo le prime segnalazioni dei residenti, un’automobile sarebbe rimasta coinvolta in un violento impatto con un tram in transito, terminando la corsa contro il mezzo pubblico e rimanendo incastrata. Le immagini diffuse dai cittadini mostrano i momenti immediatamente successivi allo scontro, con la presenza di forze dell’ordine, soccorritori e passanti radunati sul posto per i primi interventi e i rilievi.

L’episodio ha immediatamente riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale in quel tratto, già teatro in passato di gravi incidenti. In particolare, viene richiamato il drammatico episodio avvenuto il 22 marzo scorso nei pressi di Porta Nolana, quando due sorelle di origine ucraina, Zhanna Rubakha (57 anni) e Oksana Kotlova (51 anni), furono travolte e uccise da un’auto ad alta velocità guidata da un 34enne poi risultato positivo all’alcol test e arrestato.

A distanza di pochi mesi, la zona continua a essere indicata dai residenti come estremamente pericolosa, soprattutto nelle ore notturne, con segnalazioni ricorrenti di velocità elevata e scarsa percezione del rischio da parte degli automobilisti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato le denunce degli abitanti della zona chiedendo interventi urgenti per la messa in sicurezza del tratto stradale. Secondo il parlamentare, sarebbero necessari provvedimenti strutturali come limitazioni della velocità e barriere di sicurezza per evitare ulteriori tragedie.

Le autorità competenti stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente e valutando eventuali responsabilità.