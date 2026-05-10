Auto si ribalta e finisce contro i cassonetti della spazzatura

Il video dell’incidente è stato pubblicato sui canali social di Francesco Emilio Borrelli

Paura questa mattina a Napoli per un incidente stradale avvenuto in Via Francesco Crispi, dove un’automobile si è ribaltata terminando la propria corsa contro alcuni cassonetti dei rifiuti. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L’auto, dopo l’impatto, si è capovolta finendo sul margine della carreggiata. Nonostante la violenza dell’incidente, l’uomo alla guida non avrebbe riportato ferite gravissime. Le sue condizioni, stando a quanto emerso dalle immagini diffuse sui social, non desterebbero particolare preoccupazione.

Il video dell’incidente è stato pubblicato sui canali social di Francesco Emilio Borrelli e in poche ore ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di numerosi utenti.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico rallentato e lunghe code lungo la zona interessata e nelle strade limitrofe. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto.