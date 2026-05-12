Aurelio De Laurentiiss cittadino onorario di Napoli

La proposta, presentata dal gruppo Forza Italia, ha ottenuto quasi il consenso unanime dell’aula

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a larga maggioranza l’ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis. La proposta, presentata dal gruppo Forza Italia, ha ottenuto quasi il consenso unanime dell’aula: un solo voto contrario e un astenuto. Durante il dibattito in Consiglio comunale, la capogruppo di Forza Italia Iris Savastano ha sottolineato il legame storico tra la città e il calcio, evidenziando il ruolo avuto dal patron azzurro negli ultimi vent’anni.

“Napoli vive di calcio, respira calcio, si riconosce nel calcio”, ha dichiarato Savastano, aggiungendo che il nome della città sarebbe stato valorizzato a livello internazionale anche grazie alla “visione e alla determinazione” di De Laurentiis.

Nel corso della discussione è intervenuto anche Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, che ha espresso alcune perplessità sul riconoscimento. Secondo Carbone, infatti, la cittadinanza onoraria non dovrebbe essere attribuita esclusivamente sulla base dei risultati imprenditoriali o sportivi, osservando inoltre che De Laurentiis “non è che abbia creato chissà quanti posti di lavoro”. Nonostante il confronto in aula, l’ordine del giorno è stato approvato con ampia maggioranza.

In conclusione del dibattito, Savastano ha definito il provvedimento “non un atto di parte, ma un atto della città”, sostenendo che il presidente del Napoli abbia contribuito in maniera decisiva alla rinascita sportiva, economica e d’immagine di Napoli.