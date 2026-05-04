Attraversa i binari per fare prima, muore a 30 anni travolto dal Frecciarossa

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di domenica

È un uomo di circa trent’anni, di origine rumena, la vittima dell’incidente ferroviario avvenuto nella giornata di ieri lungo la linea Napoli-Bari. Il giovane, figlio di una donna residente ad Ariano Irpino, dove lavorava come badante, si era recentemente trasferito nella zona, trovando anche un’occupazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava rientrando a casa dopo una passeggiata nelle campagne circostanti e avrebbe deciso di attraversare i binari ferroviari, probabilmente per evitare il passaggio lungo un torrente. Giunto nei pressi di una galleria, è stato improvvisamente investito da un treno ad alta velocità, un Frecciarossa, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di domenica nel tratto compreso tra Caserta e Foggia, in prossimità dell’ex stazione di Castelfranco in Miscano, nel territorio di Montecalvo Irpino.

Inutili i soccorsi: per il 30enne non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno completando gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, anche se al momento si esclude il coinvolgimento di terzi.