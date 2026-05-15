Assalto ai carabinieri sul percorso del Giro d'Italia

Durante l’intervento delle forze dell’ordine sarebbero stati lanciati oggetti contro i militari

Notte di tensione tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni alla vigilia del passaggio del Giro d’Italia, dove il clima di festa legato alla corsa rosa è stato segnato da episodi di vandalismo riconducibili all’ambiente ultras. Lungo il tratto dell’ex Statale 18, tra la città metelliana e il bivio Camerelle di Nocera Superiore, sono infatti comparse scritte offensive rivolte ai tifosi della Nocerina. Secondo quanto emerso, il raid sarebbe stato pianificato per ottenere ampia visibilità mediatica sfruttando proprio il passaggio della carovana del Giro d’Italia.

Il piano, però, è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri del Reparto Operativo di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, che insieme ai militari della stazione di Cava de’ Tirreni hanno provveduto a coprire le scritte prima dell’arrivo dei ciclisti.

Le operazioni di bonifica sono però degenerate in momenti di forte tensione. Durante l’intervento delle forze dell’ordine sarebbero stati lanciati oggetti contro i militari, tra cui un sasso che ha colpito l’area dell’intervento. Inoltre sono stati danneggiati i vetri di un’auto in sosta e uno dei carabinieri impegnati nelle operazioni sarebbe stato aggredito fisicamente.

Il militare ferito è stato successivamente medicato e giudicato guaribile in sette giorni.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno fermato tre persone, ora al centro delle indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’intera organizzazione del raid vandalico e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Nel corso delle operazioni è stata anche sequestrata la vernice utilizzata per realizzare le scritte offensive.