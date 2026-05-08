Asportano e rubano un costoso videocitofono da un condominio

Determinante per l’identificazione dei presunti responsabili è stata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri con le accuse di furto aggravato e tentato danneggiamento dopo il furto di un videocitofono avvenuto in un condominio di Gricignano d’Aversa. L’indagine è partita dalla denuncia presentata dall’amministratrice dello stabile, una 40enne del posto, che aveva segnalato la sparizione dell’impianto installato all’ingresso del palazzo in via Macello.

Il furto, oltre a provocare un danno economico stimato in circa mille euro, aveva creato notevoli disagi ai residenti dello stabile.

Determinante per l’identificazione dei presunti responsabili è stata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Attraverso i filmati, i militari sono riusciti a ricostruire nel dettaglio le fasi dell’azione.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i due uomini, entrambi residenti nell’area e già noti alle forze dell’ordine, nella notte del 5 maggio avrebbero divelto il videocitofono tentando anche di forzare la serratura del portone blindato del condominio.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno inoltre sequestrato gli abiti che sarebbero stati indossati durante il raid, ritenuti elementi utili per l’attività investigativa.