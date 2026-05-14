Arriva il primo anticiclone africano, ecco il caldo vero

In una prima fase resterà ancora qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto nelle zone interne

Dopo giorni segnati da piogge incessanti, temporali violenti e persino nevicate fuori stagione, l’Italia si prepara a un graduale cambio di scenario meteorologico. Prima del ritorno del bel tempo, però, il Paese dovrà ancora fare i conti con una nuova fase di forte maltempo accompagnata da vento intenso, grandinate e temperature decisamente inferiori alla media del periodo.

Secondo le ultime previsioni, nelle prossime ore una nuova perturbazione attraverserà la penisola portando rovesci diffusi e raffiche di vento che potranno raggiungere anche i 90 chilometri orari. Sulle Alpi è atteso inoltre un nuovo abbassamento delle temperature con neve prevista anche intorno ai 1200-1300 metri di quota, un quadro decisamente insolito per la seconda metà di maggio.

Le condizioni più critiche interesseranno soprattutto il Nord Italia e la Pianura Padana, dove gli esperti segnalano la possibilità di fenomeni intensi, comprese supercelle temporalesche capaci di generare grandine di grosse dimensioni e forti nubifragi.

Il peggioramento dovrebbe raggiungere il suo apice tra venerdì e sabato, quando le temperature massime faranno fatica a superare i 14-15 gradi anche in molte aree del Centro Italia. Un clima quasi autunnale che sta caratterizzando questa fase di maggio e che continua a sorprendere per la sua persistenza.

I meteorologi spiegano comunque che episodi di freddo tardivo non rappresentano un evento eccezionale e possono verificarsi anche nel pieno della primavera, soprattutto durante le fasi di forte instabilità atmosferica.

La situazione dovrebbe però cambiare in modo significativo già a partire dal 18-20 maggio. Le proiezioni indicano infatti un progressivo rafforzamento dell’anticiclone sul Mediterraneo, destinato a riportare condizioni più stabili, ampie schiarite e un generale aumento delle temperature.

In una prima fase resterà ancora qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto nelle zone interne e montuose, ma il quadro complessivo sarà decisamente più favorevole rispetto agli ultimi giorni.

Tra il 24 e il 25 maggio, inoltre, l’anticiclone africano potrebbe consolidarsi ulteriormente sull’Italia e su gran parte dell’Europa meridionale, aprendo la strada al primo vero assaggio d’estate della stagione. Le temperature sono previste in rapido aumento e in diverse città italiane i termometri potrebbero avvicinarsi ai 30 gradi già negli ultimi giorni del mese.

Anche le prime tendenze per giugno confermano un possibile avvio di estate anticipata, con condizioni atmosferiche più stabili, giornate prevalentemente soleggiate e caldo in intensificazione dopo un mese di maggio caratterizzato da freddo anomalo, piogge diffuse e forte instabilità.