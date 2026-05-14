Abusa di una paziente in riabilitazione, Oss nei guai

L’indagine è scattata dopo una segnalazione della direzione della struttura sanitaria

Avrebbe abusato di diverse pazienti all’interno di una struttura sanitaria della Valle Telesina, in provincia di Benevento. Con questa accusa un operatore socio-sanitario è stato raggiunto da un’ordinanza di interdizione dall’esercizio di pubblici uffici o servizi, emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura sannita ed eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.

Il provvedimento dispone la sospensione per dodici mesi da qualsiasi attività lavorativa in ambito sanitario, con particolare riferimento alla qualifica di OSS. L’uomo, residente nella Valle Vitulanese, è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata.

L’indagine è scattata dopo una segnalazione della direzione della struttura sanitaria, che aveva riferito presunti abusi ai danni di una paziente ricoverata nel reparto di neurologia riabilitativa. La donna, una degente affetta da tetraplegia, si trovava in condizioni di grave vulnerabilità.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’operatore avrebbe approfittato della condizione di inferiorità fisica della paziente per compiere atti di natura sessuale in più occasioni durante lo svolgimento del proprio servizio.

In un episodio, l’uomo sarebbe stato sorpreso da una collega mentre stava molestando la paziente, costretta su una sedia a rotelle.

Le verifiche sono state supportate anche da ulteriori segnalazioni interne, dalle dichiarazioni della vittima e dalle testimonianze raccolte all’interno della struttura, elementi che hanno consentito di ricostruire in modo dettagliato gli episodi contestati e di identificare il destinatario del provvedimento cautelare.