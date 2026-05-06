Abusa dell'allievo, arrestato allenatore di calcio

Dagli atti emerge inoltre che l’uomo risulta già sottoposto a procedimento e condannato in precedenza per reati analoghi

La Polizia di Stato ha eseguito a Napoli un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 58 anni, accusato di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, avviate dopo la denuncia presentata dai genitori di un minore. Gli accertamenti avrebbero evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ex allenatore di una scuola calcio del territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati sarebbero avvenuti all’interno di un impianto sportivo frequentato dalla persona offesa, minorenne infraquattordicenne.

Dagli atti emerge inoltre che l’uomo risulta già sottoposto a procedimento e condannato in precedenza per reati analoghi, tra cui violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, sempre ai danni di minori.

Il provvedimento cautelare è stato disposto in fase di indagini preliminari. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.