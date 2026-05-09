Abbandona una cagnolina e la fa morire investita

Nonostante il tempestivo intervento e il trasporto urgente presso una struttura veterinaria, l’animale non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate

Una cucciola di appena tre mesi è morta dopo essere stata abbandonata in strada e investita da un’auto ad Aversa. Per l’episodio un uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia Provinciale di Caserta con l’accusa di abbandono di animali. Secondo quanto ricostruito dagli agenti coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, il cane sarebbe stato lasciato in strada nelle prime ore della mattinata. Poco dopo la cagnolina sarebbe stata travolta da un veicolo in transito. Nonostante il tempestivo intervento e il trasporto urgente presso una struttura veterinaria, l’animale non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Le indagini si sono concentrate immediatamente sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile, successivamente denunciato alla Procura di Napoli Nord.

L’uomo rischia conseguenze molto pesanti: il reato di abbandono di animali, aggravato dalle recenti modifiche normative, può comportare pene fino a sette anni di reclusione nei casi più gravi. Oltre alla denuncia penale, nei suoi confronti è stato disposto anche il ritiro della patente di guida, con segnalazione trasmessa al prefetto di Caserta.

«La tutela del benessere animale rappresenta una priorità per la Polizia Provinciale di Caserta», ha dichiarato il comandante Chiariello, sottolineando come nei primi quattro mesi dell’anno siano già stati effettuati controlli su circa 320 animali nell’ambito delle attività di vigilanza sul territorio.