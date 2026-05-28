A piedi a Pompei, intensificata la vigilanza sui percorsi

Le misure di sicurezza riguarderanno non solo il tragitto principale

Il mese di maggio si avvia alla conclusione e, nei prossimi giorni, migliaia di pellegrini provenienti da diversi comuni della provincia di Napoli si metteranno in cammino a piedi verso la città di Pompei per raggiungere il Santuario della Madonna del Rosario. Il tradizionale pellegrinaggio, che coinvolge ogni anno numerosi fedeli, si svolgerà con particolare attenzione agli spostamenti nelle ore serali, considerate più delicate sotto il profilo della sicurezza stradale e dell’ordine pubblico.

Per questo motivo, nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stato deciso un rafforzamento dei controlli e della vigilanza da parte delle forze dell’ordine lungo tutto il percorso.

La partenza del pellegrinaggio da Napoli è fissata per sabato prossimo da piazza Mercato, dopo il momento di benedizione. Il corteo dei fedeli attraverserà poi diversi comuni dell’area metropolitana, tra cui Portici, Ercolano e Torre del Greco, dove è previsto l’ulteriore afflusso di partecipanti provenienti dai territori limitrofi.

Le misure di sicurezza riguarderanno non solo il tragitto principale verso Pompei, ma anche alcune aree considerate sensibili come via Tribunali a Napoli e il comune di Sant’Antimo, dove sarà intensificata la presenza delle forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento delle attività e la sicurezza dei cittadini.