A 19 anni resta incastrato nella motozappa, arriva l'elisoccorso

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Frigento, in località Contrada Pacchiana, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto mentre lavorava in un fondo agricolo. Il giovane sarebbe rimasto accidentalmente incastrato tra le lame di una motozappa, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, il ragazzo era già stato liberato dalle persone presenti sul posto.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno collaborato con il personale sanitario per garantire le prime cure e le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso proveniente da Salerno, atterrato in zona per il successivo trasferimento del ferito all’ospedale Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Presenti inoltre le ambulanze del 118 di Sturno e Frigento e i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le condizioni del giovane restano al momento sotto osservazione.