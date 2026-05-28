A 16 anni arriva in ospedale con un'inspiegabile frattura cranica

Le sue condizioni vengono monitorate dai sanitari

Un ragazzo di 16 anni è stato soccorso nella notte e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con una seria ferita alla testa. I medici, dopo i primi accertamenti, hanno riscontrato una frattura cranica che ha richiesto l’applicazione di dieci punti di sutura e il successivo trasferimento in un’altra struttura sanitaria per ulteriori cure. Il giovane si trova attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare. Le sue condizioni vengono monitorate dai sanitari e, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

Restano ancora poco chiari i contorni dell’accaduto. Al momento non sono emersi dettagli precisi sul luogo in cui il ragazzo sarebbe rimasto ferito né sulle circostanze che hanno provocato il trauma.

Sul caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per comprendere se si sia trattato di un incidente, di un’aggressione o di un episodio avvenuto in altre circostanze ancora da chiarire.