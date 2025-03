Un terribile delitto ha scosso la città di Napoli nella tarda serata di ieri. L.D.R., 44 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Camillo Cucca, civico 12, nella zona di Piedigrotta. Le prime indiscrezioni parlano di strangolamento, un dettaglio che, se confermato, renderebbe ancora più drammatica la vicenda.

Le indagini, affidate alla polizia, sono in pieno svolgimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica, il pubblico ministero e il medico legale, che hanno subito isolato la scena del crimine per raccogliere ogni possibile elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto.

Indagini in Corso: Alla Ricerca del Responsabile

Gli inquirenti stanno lavorando per identificare il colpevole e ricostruire gli ultimi movimenti della vittima. Particolare attenzione è rivolta alla sua vita privata, per verificare se vi fossero segnali premonitori o relazioni problematiche che potrebbero aver portato a questo tragico epilogo.

Secondo le prime ipotesi investigative, la polizia sarebbe già sulle tracce del responsabile. Tuttavia, al momento, non sono forniti dettagli ufficiali sulla dinamica del delitto o su possibili sospettati.

Un Crimine che Sconvolge il Quartiere

L’omicidio ha scosso profondamente il quartiere di Piedigrotta, dove la notizia si è diffusa rapidamente. I residenti sono sotto shock per un crimine avvenuto in una zona solitamente tranquilla.