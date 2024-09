La nuova social card “Dedicata a te” sta per essere lanciata ufficialmente il 9 settembre, offrendo un bonus di 500 euro per spese alimentari e carburante. Questo beneficio, che coinvolgerà 1,3 milioni di cittadini italiani con un ISEE fino a 15.000 euro, sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2024. Vediamo nel dettaglio come funzionerà e chi potrà beneficiarne.

Chi Può Ricevere la Social Card Dedicata a Te dal 9 settembre

La social card è destinata ai nuclei familiari residenti in Italia che soddisfano specifici criteri di priorità. In particolare, i beneficiari devono avere un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui, con priorità per le famiglie con almeno tre componenti, di cui uno sotto i 14 anni. Non possono ricevere il sostegno coloro che già percepiscono altri sussidi pubblici, i single e le coppie senza figli.

Come Funziona e Dove Utilizzare la Dedicata a Te dal 9 settembre

La carta, che sarà ricaricata automaticamente per chi ne è già in possesso dallo scorso anno, può essere utilizzata per acquistare una vasta gamma di prodotti alimentari e carburante. L’elenco degli alimenti acquistabili include 23 categorie confermate dalla precedente edizione, come pane, pasta, carne e uova, con l’aggiunta di prodotti DOP e IGP, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.

Tuttavia, sono esclusi alcuni beni di consumo, come altri cibi in scatola, marmellate, farmaci e prodotti per l’igiene personale, oltre a bevande alcoliche e zuccherate. Oltre agli alimenti, la card può essere utilizzata per l’acquisto di carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici locali, compresi autobus, metropolitane e treni.

Quando e Come Ritirare la Card

Gli oltre 30.000 nuovi beneficiari, insieme a chi ha smarrito la carta, potranno ritirare la social card presso l’ufficio postale più vicino a partire dal 9 settembre 2024. Coloro che già possiedono la carta riceveranno automaticamente la ricarica senza dover fare alcuna richiesta.

Tempistiche e Scadenze della Dedicata a Te dal 9 settembre

È importante notare che il primo pagamento con la social card dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza del bonus. Tutti i 500 euro dovranno essere spesi entro il 28 febbraio 2025. Queste scadenze sono cruciali per evitare di perdere il beneficio.

Sconti e Vantaggi Aggiuntivi

Oltre al credito di 500 euro, i titolari della social card potranno beneficiare di sconti extra fino al 15% presso circa 25.000 supermercati e discount convenzionati, e di sconti fino a 40 centesimi al litro su carburante in 4.000 distributori aderenti. Questi sconti rappresentano un ulteriore vantaggio per le famiglie che potranno così ottimizzare l’uso del bonus.

Campagna Informativa della Dedicata a Te dal 9 settembre

Per garantire una corretta informazione ai beneficiari, il governo ha previsto una campagna informativa del valore di 900.000 euro. Gli utenti riceveranno un SMS dai Comuni che notificherà l’inizio dell’iniziativa e fornirà tutte le istruzioni necessarie.

La nuova social card da 500 euro rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie italiane in difficoltà. Grazie a questo strumento, sarà possibile affrontare parte delle spese quotidiane, garantendo accesso a beni di prima necessità e carburante. È essenziale che i beneficiari seguano attentamente le indicazioni e rispettino le scadenze per usufruire pienamente del bonus offerto.