L’Università per Stranieri di Perugia ha lanciato un’interessante iniziativa per l’anno accademico 2024-2025: il Bonus Studenti 2024, un contributo economico di 600 euro destinato a sostenere le nuove matricole. Questo bonus è pensato per aiutare gli studenti che si immatricolano per la prima volta a corsi di laurea triennale o magistrale, e potrà essere utilizzato per coprire una vasta gamma di spese legate alla formazione e alla crescita culturale.

Cos’è il Bonus Studenti 2024?

Il bonus da 600 euro è un contributo che gli studenti possono utilizzare per sostenere le loro spese universitarie. Questo include l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, computer, e anche esperienze culturali come biglietti per cinema, musei e mostre. Un aiuto concreto per affrontare le spese extra che caratterizzano la vita universitaria.

Requisiti per accedere al Bonus

Per poter beneficiare del Bonus Studenti 2024, gli studenti devono rispettare i seguenti requisiti:

Acquisizione di almeno 12 CFU: Lo studente deve aver conseguito almeno 12 Crediti Formativi Universitari (CFU) entro il 28 febbraio 2026.

Regolarità nel pagamento delle tasse universitarie: È necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Non essere beneficiari di altre borse di studio: Gli studenti che già ricevono borse di studio, contributi o compensi erogati dall’Università per Stranieri di Perugia non possono accedere a questo bonus.

Come richiedere il Bonus Studenti

La procedura per richiedere il Bonus Studenti 2024 è semplice e gestita interamente online. Ecco i passaggi da seguire:

Conseguire i 12 CFU richiesti: Una volta che lo studente ha sostenuto con successo esami per almeno 12 CFU (registrati nel sistema Esse3 dell’università), potrà procedere con la domanda.

Compilare il modulo online: La richiesta del bonus deve essere effettuata tramite un apposito modulo di domanda online, disponibile sul portale Esse3WEB, entro il 28 febbraio 2026.

Inserimento del codice IBAN: Prima di inviare la domanda, lo studente dovrà verificare di aver correttamente inserito il proprio codice IBAN nell’area riservata del sistema Esse3WEB, per permettere l’erogazione del contributo.

Un’opportunità per le nuove matricole

Il Bonus Studenti 2024 rappresenta un’opportunità importante per le nuove matricole che desiderano ottenere un supporto economico durante i primi anni del loro percorso universitario. Grazie a questo contributo, l’Università per Stranieri di Perugia dimostra di essere attenta alle esigenze dei propri studenti, promuovendo un accesso più agevolato all’istruzione e alla cultura.