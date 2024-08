Con l’inizio del 2024, il tanto discusso bonus da 100 euro introdotto durante il governo Renzi ha subito significative modifiche. La misura, originariamente pensata per sostenere i lavoratori con redditi medio-bassi, è ora stata ristretta a una platea più limitata, lasciando molti dipendenti a chiedersi: quanto perderanno in busta paga coloro che non potranno più beneficiare dell’agevolazione?

Il Nuovo Trattamento Integrativo: Chi Ne Beneficia?

Il nuovo trattamento integrativo per il 2024 è destinato esclusivamente ai lavoratori con un reddito annuo fino a 15.000 euro. Questi ultimi riceveranno un’agevolazione di 1.200 euro all’anno, dunque il Bonus da 100 euro al mese, da distribuita in 100 euro mensili. Tuttavia, per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, l’importo dell’agevolazione sarà variabile e calcolato in base alla differenza tra l’imposta dovuta e le detrazioni spettanti. Oltre i 28.000 euro di reddito, l’agevolazione viene progressivamente ridotta fino ad annullarsi completamente per chi supera i 50.000 euro annui.

Quanto Perdono i Lavoratori con Redditi Superiori ai 15.000 Euro con il bonus da 100 euro?

Per comprendere l’impatto della perdita del bonus da 100 euro, consideriamo un lavoratore con un reddito annuo di 16.000 euro. In questa fascia, il bonus non è più garantito nella sua forma completa. Le detrazioni spettanti a un lavoratore con questo reddito ammontano a circa 250 euro mensili, calcolate con la formula:

Per un reddito di 16.000 euro, la perdita in busta paga senza il bonus di 100 euro è relativamente contenuta. Infatti, la perdita lorda mensile sarebbe di circa 12 euro, una cifra che, pur modesta, può comunque fare la differenza per chi ha un reddito limitato.

L’Impatto sulle Diverse Fasce di Reddito

Redditi fino a 15.000€: Grazie all’estensione della No Tax Area, i lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro continueranno a beneficiare de il bonus da 100 euro in maniera fissa; Redditi tra 15.000€ e 28.000€: In questa fascia, il bonus diventa progressivo, riducendosi gradualmente fino a scomparire per redditi superiori a 28.000 euro. Qui, le detrazioni diventano fondamentali per mitigare la perdita del bonus; Redditi tra 28.000€ e 50.000€: Per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, il calcolo della detrazione diventa ancora più stringente, e il bonus tende a diminuire rapidamente fino ad annullarsi.

Redditi oltre i 50.000€: Per i lavoratori con redditi superiori a 50.000 euro, non è più previsto alcun bonus o detrazione.

Un Impatto Variabile ma Concreto

Sebbene la perdita de il bonus da 100 euro non rappresenti una cifra enorme per i lavoratori con redditi superiori a 15.000 euro, l’impatto si fa sentire soprattutto per coloro che operano nella fascia di reddito medio-bassa. Con l’introduzione del nuovo trattamento integrativo, la politica fiscale del 2024 mira a concentrare l’aiuto sulle fasce più deboli, ma lascia una parte consistente dei lavoratori senza il sostegno economico di cui beneficiavano in precedenza.