Il primo del mese è un giorno atteso da molti anziani, poiché coincide con l’arrivo delle pensioni, ma settembre 2024 porta con sé una brutta sorpresa: un ritardo nell’accredito delle pensioni. Questo slittamento, comunicato dall’INPS, è dovuto al fatto che il 1° settembre cade di domenica, un giorno non bancabile. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati a partire da lunedì 2 settembre.

Calendario dei Pagamenti delle pensioni di Settembre

L’INPS ha suddiviso le date di pagamento in base ai cognomi, sia per chi riceve l’accredito su conto corrente postale o bancario, sia per chi si reca personalmente agli uffici postali. Ecco il calendario dettagliato:

Lunedì 2 Settembre: Cognomi A-C (A-B nei comuni più grandi)

Martedì 3 Settembre: Cognomi D-K (C-D nei comuni più grandi)

Mercoledì 4 Settembre: Cognomi L-P (E-K nei comuni più grandi)

Giovedì 5 Settembre: Cognomi Q-Z (L-O nei comuni più grandi)

Venerdì 6 Settembre: (P-R nei comuni più grandi)

Sabato 7 Settembre (solo mattina): Cognomi S-Z (nei comuni più grandi)

Come Consultare il Cedolino delle Pensioni di settembre

Per verificare l’importo della pensione di settembre, i pensionati possono accedere al portale dell’INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Nella sezione dedicata al rapporto pensionistico, è possibile consultare il cedolino del mese corrente, di quelli futuri e passati, così da confrontare le voci che possono influenzare l’importo della pensione.

Novità e Aumenti per Alcune Pensioni a settembre

Nonostante il ritardo, settembre 2024 non porta solo cattive notizie. Alcuni pensionati potrebbero beneficiare di aumenti sostanziali grazie ai conguagli a credito ottenuti durante la dichiarazione dei redditi presentata tra il 1° e il 20 giugno 2024. Questi conguagli dipendono da vari fattori, come le spese detratte, i rimborsi fiscali e le dichiarazioni presentate al CAF o tramite il modulo precompilato.

Il ritardo nel pagamento delle pensioni di settembre 2024 rappresenta un disagio per molti pensionati, ma è compensato, per alcuni, da conguagli positivi. È importante rimanere informati consultando regolarmente il proprio cedolino sul portale INPS e prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali riguardanti il proprio piano pensionistico.