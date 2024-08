Le pensioni di Settembre 2024 saranno erogate a partire da lunedì 2 settembre per qualcuno ci saranno aumenti. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato che gli accrediti avverranno su diversi strumenti di pagamento, tra cui conti correnti, libretti, conti BancoPosta e PostePay Evolution, oltre ai tradizionali conti correnti bancari. Per chi preferisce ritirare la pensione in contanti, sarà possibile farlo presso l’ufficio postale di riferimento a partire dal 2 settembre, seguendo un calendario organizzato in base alle lettere iniziali dei cognomi.

Calendario di Pagamento delle Pensioni di settembre e eventuali aumenti

Il calendario provvisorio per il ritiro delle pensioni di Settembre 2024 è il seguente. Si noti che il calendario ufficiale sarà pubblicato nell’ultima settimana di agosto e potrebbe subire variazioni:

Lunedì 2 Settembre: cognomi A-C

Martedì 3 Settembre: cognomi D-K

Mercoledì 4 Settembre: cognomi L-P

Giovedì 5 Settembre: cognomi Q-Z

Per i comuni più grandi, il calendario potrebbe estendersi fino a sabato 7 settembre, con la seguente suddivisione:

Lunedì 2 Settembre: cognomi A-B

Martedì 3 Settembre: cognomi C-D

Mercoledì 4 Settembre: cognomi E-K

Giovedì 5 Settembre: cognomi L-O

Venerdì 6 Settembre: cognomi P-R

Sabato 7 Settembre (solo mattina): cognomi S-Z

Si consiglia ai pensionati di verificare le date esatte presso il proprio ufficio postale di riferimento.

Aumenti e Conguagli per le pensioni di Settembre 2024

Rivalutazione delle Pensioni

La rivalutazione annuale delle pensioni è prevista per gennaio 2025, con un aumento dell’1,6% applicato integralmente agli assegni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Gli assegni superiori riceveranno un incremento ridotto.

Conguagli IRPEF

Per quanto riguarda i conguagli IRPEF, che potrebbero influire sull’assegno di Settembre 2024, è importante fare la distinzione tra:

Conguagli a Credito: Per i pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi tra il 1° e il 20 giugno 2024, i rimborsi IRPEF verranno erogati in settembre, a seconda della data di invio della dichiarazione. I pensionati che hanno inviato la dichiarazione entro il 31 maggio potrebbero aver già ricevuto i conguagli ad agosto. Chi non ha ricevuto aumenti ad agosto potrebbe vederli riflessi nell’assegno di settembre.

Conguagli Ritardati: I pensionati che hanno inviato la dichiarazione dopo il 20 giugno riceveranno i conguagli secondo il seguente schema:

Ottobre: per dichiarazioni presentate tra il 21 giugno e il 15 luglio.

Novembre: per dichiarazioni inviate tra il 16 luglio e il 31 agosto.

Dicembre: per dichiarazioni presentate tra il 1° settembre e il 2 ottobre.

I pensionati sono invitati a prestare attenzione alle date di pagamento e a verificare eventuali aumenti o conguagli nel proprio assegno pensionistico di Settembre 2024. È fondamentale rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali e controllare presso l’ufficio postale per eventuali variazioni nel calendario di pagamento.