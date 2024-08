L’INPS ha già definito le date per il pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024. Questo sostegno economico è cruciale per molte famiglie italiane, specialmente con l’inizio del nuovo anno scolastico. Conoscere in anticipo le date di pagamento permette di pianificare meglio le spese familiari.

Date di Pagamento di Settembre 2024

Per il mese di settembre 2024, l’INPS ha stabilito le seguenti date di pagamento:

17 settembre 2024

18 settembre 2024

19 settembre 2024

Queste date sono fondamentali per molte famiglie, in quanto il mese di settembre segna la fine delle vacanze estive e l’inizio del nuovo anno scolastico, con conseguente aumento delle spese per libri, materiale didattico, attività extracurriculari e altro.

Importanza di Pianificare le Spese

Conoscere le date precise di pagamento aiuta le famiglie a pianificare le proprie spese in modo più efficace, riducendo lo stress finanziario. Settembre è un mese particolarmente oneroso per molti, e avere la certezza su quando arriveranno i fondi dell’Assegno Unico può fare la differenza nella gestione del bilancio familiare.

Come Prepararsi al Pagamento di Settembre

Chi ha presentato la domanda o ha aggiornato l’ISEE entro il 30 giugno 2024 avrà diritto alla somma spettante, che potrebbe includere anche eventuali arretrati. Per queste famiglie, l’importo di settembre potrebbe essere maggiorato, incorporando anche eventuali bonus non ancora erogati nei mesi precedenti.

Per le famiglie che hanno presentato la domanda dopo il 30 giugno, l’Assegno Unico di settembre sarà erogato senza arretrati, ma solo per l’importo mensile corrente. È importante notare che a partire dal 1° luglio 2024, non sarà più possibile ottenere somme arretrate, ma si avrà diritto solo al contributo economico per il mese in corso.

Verifica delle Date di Pagamento e Importi

Le famiglie possono controllare la data di pagamento e l’importo spettante utilizzando i servizi online dell’INPS. Accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS, è possibile gestire tutte le informazioni relative all’Assegno Unico, comprese le date e gli importi dei pagamenti.

In alternativa, è possibile utilizzare l’app mobile dell’INPS, che offre un modo pratico e veloce per gestire tutte le informazioni relative al sussidio. Per ulteriori chiarimenti, le famiglie possono contattare il Contact Center INPS al numero verde gratuito 803164 da rete fissa o 06.164.164 da mobile, o rivolgersi ai servizi di Caf o Patronati.

Il Ruolo dell’Indicatore ISEE

L’importo dell’Assegno Unico è strettamente legato alla situazione economica della famiglia, rilevata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le famiglie con redditi più bassi possono ricevere un importo maggiore rispetto a quelle senza ISEE o con redditi superiori alla soglia di 45.574,96 euro.

Per chi ha presentato l’ISEE in ritardo, ma comunque entro il 30 giugno 2024, l’INPS riconosce anche le maggiorazioni in via retroattiva. Questo rappresenta un’importante opportunità per le famiglie che vogliono massimizzare il beneficio economico.