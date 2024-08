In un contesto economico ancora difficile per molte famiglie, la Regione Sicilia ha rinnovato il nuovo Bonus Affitto Sicilia 2024, un’importante misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari con difficoltà nel sostenere i costi dell’affitto mensile. Questo contributo rappresenta un aiuto concreto per chi si trova in una situazione di precarietà economica e non possiede altre abitazioni, sebbene il bando preveda delle eccezioni in casi specifici.

Requisiti per Richiedere il nuovo Bonus Affitto Sicilia 2024

Per poter accedere al Bonus Affitto Sicilia 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza in Sicilia: Il richiedente deve essere residente nella regione.

Isee entro determinati limiti: Il valore dell’Isee del nucleo familiare non deve superare i 13.659,88 euro. In alternativa, si può accedere al contributo con un reddito che consenta di usufruire dell’edilizia sovvenzionata, il cui limite Isee è fissato a 15.639,46 euro.

Contratto di affitto regolarmente registrato: Il contratto di locazione deve essere registrato presso le autorità competenti, poiché una copia dello stesso deve essere allegata alla domanda di contributo.

Assenza di proprietà immobiliari: Il richiedente non deve essere proprietario di altre abitazioni, salvo eccezioni specifiche previste dal bando.

Come Presentare la Domanda

La richiesta per il nuovo Bonus Affitto Sicilia 2024 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Per inviare la domanda, i richiedenti devono accedere al portale della Regione Sicilia seguendo questo percorso:

Homepage > La Regione Informa > Bando Pubblico – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.

È importante compilare il modulo di richiesta entro e non oltre le ore 18:00 del 13 settembre 2024.

Quando Arriva il nuovo Bonus Affitto 2024?

Dopo la chiusura del bando il 13 settembre, la Regione Sicilia procederà con la valutazione delle domande ricevute. Una graduatoria degli aventi diritto sarà stilata e pubblicata, presumibilmente entro la fine di ottobre 2024, in linea con le tempistiche dell’anno precedente.

L’erogazione del contributo avverrà nel corso del 2025, direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. Si prevede che i fondi saranno accreditati entro giugno 2025.

Il nuovo Bonus Affitto Sicilia 2024 è una misura fondamentale per sostenere le famiglie in difficoltà nella regione. Per garantire di poter accedere a questo contributo, è essenziale rispettare i requisiti e le scadenze indicate. Questo supporto può fare una grande differenza per chi si trova a fronteggiare difficoltà economiche legate al costo dell’affitto, offrendo un respiro economico in un periodo di incertezza.