La crisi energetica, innescata dal conflitto in Ucraina, sembra ormai un problema lontano, con le bollette dell’energia elettrica in calo significativo nel 2024, ma nonostante ciò, per molte famiglie italiane, il costo dell’energia rimane una spesa rilevante e, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, sono ancora attivi bonus speciali, tra cui il bonus per disagio fisico, che può raggiungere un valore massimo di circa 450 euro.

Un Contesto di Calo delle Bollette

Secondo l’ARERA, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel primo trimestre del 2024, le bollette elettriche per gli utenti del mercato tutelato sono diminuite di circa il 10%, con un ulteriore calo del 20% nel secondo trimestre. Questo trend di riduzione dei costi è attribuibile alle misure emergenziali adottate dall’Unione Europea e alla stabilizzazione del mercato energetico dopo la crisi del 2021.

Il Bonus da 450 euro per Disagio Fisico: Un Aiuto Fondamentale

Il bonus per disagio fisico da 450 euro è un’agevolazione destinata alle famiglie in cui è presente un membro che necessita di apparecchiature elettromedicali essenziali per il supporto vitale. Questi dispositivi, che richiedono un consumo elevato di energia elettrica, includono macchinari per la funzione cardio-respiratoria, supporti per la funzione renale e alimentare, e ausili per la mobilità come carrozzine elettriche.

Come Funziona il Bonus da 450 euro

L’importo del bonus varia in base alla potenza contrattuale dell’energia elettrica, al tipo di apparecchiatura utilizzata e al tempo giornaliero di utilizzo. Per accedere al bonus, è necessario un certificato rilasciato dall’ASL, che attesti la necessità di tali apparecchiature e specifichi i dettagli del loro utilizzo.

In assenza di una documentazione completa, viene erogato l’importo minimo del bonus, che prevede uno sconto di circa 11,40 euro al mese per consumi fino a 3 kW, con un risparmio annuo massimo di circa 139 euro. La fascia di consumo più alta, invece, per potenze da 4,5 kW, dà diritto al massimo del bonus, ossia 450,18 euro all’anno, con uno sconto mensile di 36,90 euro.

Come Richiedere il Bonus

Per ottenere il bonus bollette 2024, è sufficiente presentare l’ISEE aggiornato attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite il portale dell’INPS. Una volta confermata l’idoneità, sarà l’INPS stesso ad attivare automaticamente lo sconto in bolletta, senza che l’utente debba compiere ulteriori azioni.

Il bonus da 450 euro per disagio fisico rappresenta un sostegno cruciale per le famiglie con esigenze particolari, garantendo loro un significativo sollievo economico in un periodo in cui, nonostante il calo delle tariffe, la spesa per l’energia può ancora rappresentare un peso considerevole.