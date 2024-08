A partire da settembre 2024, cittadini e imprese potranno beneficiare di diversi bonus e agevolazioni, social card progettati per supportare l’economia e il benessere sociale. Ecco un’analisi dettagliata delle principali misure in arrivo.

1. A settembre la Nuova Social Card “Dedicata a te”

La social card “Dedicata a te”, introdotta nel 2023, viene potenziata nel 2024 con un incremento del fondo e nuove possibilità di utilizzo. Questa misura è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Dettagli della Social Card di settembre:

Importo: 500 euro al mese

Erogazione: A partire da settembre 2024, tramite carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili fornite da Poste Italiane.

Scadenza: L’importo deve essere speso entro il 28 febbraio 2025, con il primo acquisto effettuato non oltre il 16 dicembre 2024.

Requisiti per Accedere alla Social Card:

Iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale.

Certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

Assegnazione automatica basata su parametri specifici: nucleo familiare di almeno tre componenti, presenza di minorenni (con priorità ai più piccoli) e valore ISEE più basso.

Non è richiesta alcuna domanda per ricevere la social card; i beneficiari verranno individuati direttamente dagli uffici comunali competenti.

2. Agevolazioni per Assunzioni di Disoccupati Under 35

Il decreto legge Coesione introduce agevolazioni significative per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati con età inferiore a 35 anni, una misura destinata a combattere il precariato e a promuovere l’occupazione giovanile.

Dettagli dell’Agevolazione:

Esonero: 100% dei contributi previdenziali per i primi due anni di assunzione (fino a 500 euro al mese per 24 mensilità, con un massimo di 650 euro in alcune regioni).

Requisiti: Il dipendente non deve avere precedenti assunzioni a tempo indeterminato e l’età deve essere inferiore ai 35 anni.

Esclusioni: La misura non si applica ai contratti di apprendistato e al lavoro domestico (colf, babysitter e badanti).

3. Incentivi per lo Sviluppo Tecnologico e la Transizione Digitale

Il decreto legge Coesione prevede anche un bonus per le imprese attive nello sviluppo di nuove tecnologie e nella transizione digitale ed ecologica.

Dettagli del Bonus:

Sgravio Contributivo: Fino a tre anni con un massimo di 800 euro mensili.

4. Agevolazioni per l’Assunzione di Donne in Condizioni di Svantaggio

Per promuovere l’assunzione di donne che vivono in condizioni di svantaggio sociale (senza impiego regolarmente retribuito da almeno due anni o sei mesi in alcune regioni), è previsto un esonero contributivo.

Dettagli dell’Agevolazione:

Esonero: 650 euro per 24 mensilità.

Nessun Limite di Età: Applicabile senza restrizioni di età.

Esclusioni: Anche in questo caso, sono esclusi i contratti di apprendistato e il lavoro domestico.

Questi nuovi bonus e agevolazioni rappresentano un’opportunità importante per sostenere cittadini e imprese, promuovendo l’inclusione sociale e l’occupazione. Le misure sono pensate per affrontare le sfide economiche attuali e supportare la crescita sostenibile e l’innovazione. Per ulteriori dettagli e per verificare i requisiti specifici, è consigliabile consultare i siti ufficiali delle istituzioni competenti e gli sportelli informativi locali.