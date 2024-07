Dal 2 agosto 2024 parte l’attuazione del tanto atteso bonus Maroni, un incentivo rivolto a coloro che scelgono di continuare a lavorare nonostante abbiano già maturato il diritto alla pensione Quota 103. Questo bonus, gestito dall’INPS, mira a premiare i lavoratori dipendenti che ritardano il loro ritiro dal mondo del lavoro, offrendo loro un aumento netto dello stipendio grazie a un esonero contributivo pari al 9,19% per l’anno 2024.

Calendario di Erogazione del Bonus Maroni 2024

L’INPS ha quindi definito un calendario preciso per l’erogazione del bonus Maroni, suddividendo le date in base alle categorie di dipendenti che ne hanno diritto a partire proprio dal 2 agosto:

2 Agosto 2024: Per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, dove il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

1° Settembre 2024: Per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, dove il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa dalla Gestione esclusiva dell’AGO.

2 Ottobre 2024: Per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, con trattamento pensionistico a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

1° Novembre 2024: Per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, con trattamento pensionistico a carico di una Gestione diversa dalla Gestione esclusiva dell’AGO.

Chi Ha Diritto al Bonus Maroni

Il bonus Maroni è destinato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che, pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione Quota 103 entro il 31 dicembre 2024, scelgono di prolungare la loro permanenza nel mondo del lavoro anziché andare in pensione e almeno fino al 2 agosto. Con questo incentivo, essi possono posticipare la loro uscita anticipata e beneficiare dell’esonero contributivo previsto.

Come Ottenere il Bonus Maroni 2024

Per ottenere il bonus Maroni, i lavoratori interessati dovranno seguire le indicazioni fornite dall’INPS e rispettare le scadenze indicate nel calendario di erogazione. È inoltre importante essere a conoscenza delle normative specifiche e delle modalità di presentazione della domanda, che possono essere consultate nella Circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e nel Messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024 emessi dall’INPS.

Il bonus Maroni al via dal 2 agosto rappresenta un passo significativo verso la flessibilità e la personalizzazione delle scelte pensionistiche dei lavoratori italiani, con l’obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie e di lavoro di coloro che decidono di rimanere attivi nel mondo professionale.