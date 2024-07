A partire dal 28 agosto, ci sarà un importante aggiornamento delle frequenze televisive per adeguarsi al nuovo standard europeo DVB-T2 ed in tal senso torna il bonus tv. Questo aggiornamento richiederà la risintonizzazione dei televisori o dei decoder per continuare a ricevere tutti i canali disponibili. Per alcuni cittadini, esiste la possibilità di ottenere un decoder compatibile gratuitamente grazie al “Bonus TV”. Ecco i dettagli su chi può beneficiare di questo bonus e come richiederlo.

Cosa Cambia dal 28 Agosto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato che dal 28 agosto alcuni canali RAI passeranno al nuovo standard DVB-T2 per cui serviranno nuove tecnologie che si possono ottenere con il bonus tv. Questo standard consente una trasmissione delle immagini di qualità superiore. I canali coinvolti includono:

Rai Storia, Rai Scuola, Rai Radio 2 Visual

Inoltre, sarà possibile ricevere Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale sui canali 501, 502 e 503 nel nuovo standard DVB-T2.

Come Risintonizzare la TV

Non sarà necessario intervenire sull’antenna, ma solo risintonizzare la TV o il decoder seguendo le istruzioni fornite dal produttore del dispositivo. Questo processo garantirà che tutti i canali siano ricevibili con la nuova qualità offerta dal DVB-T2.

Il Bonus TV: Chi Può Beneficiarne e Come Richiederlo

Il Bonus TV è un’iniziativa che consente a determinate categorie di cittadini di ricevere gratuitamente a casa un decoder compatibile con il nuovo standard trasmissivo. Ecco chi può richiederlo:

Pensionati di almeno 70 anni.

Con un reddito pensionistico annuo non superiore a 20.000 euro.

Residenti in Italia e intestatari del canone RAI.

Il bonus è valido fino al 31 ottobre 2024 o fino all’esaurimento dei decoder disponibili. Il decoder TV fornito sarà compatibile con gli standard DVB-T2/HEVC e avrà un costo massimo di 30 euro.

Come Richiedere il Bonus TV

Ci sono diverse modalità per richiedere il decoder gratuito:

Telefonicamente: Chiamando il numero verde 800.776.883 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi. Occorre specificare la richiesta per la consegna a domicilio del decoder.

Presso gli Uffici Postali: Recandosi in uno degli uffici postali durante gli orari di apertura.

Online: Accedendo al portale dedicato (il link specifico sarà fornito dal MIMIT), inserendo il proprio codice fiscale e seguendo le istruzioni per completare la richiesta.

Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 rappresenta un importante passo avanti per migliorare la qualità delle trasmissioni televisive. I cittadini che rientrano nelle categorie sopra elencate possono beneficiare del Bonus TV per ottenere un decoder compatibile gratuitamente, assicurando così una transizione senza problemi al nuovo standard. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del MIMIT o contattare il numero verde dedicato.