Giovedì mattina, una rapina da 100mila euro all’ufficio postale di Teverola ha portato all’arresto dei tre componenti della gang responsabile del colpo. Le indagini, condotte dai carabinieri di Marano, hanno rapidamente individuato i sospetti, tutti residenti a Giugliano.

Gli arrestati sono Nicola Palma, 28 anni, Agostino Salvati, 23 anni, e un minorenne identificato come B.M. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nelle loro abitazioni, dove i tre sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. I maggiorenni Palma e Salvati sono stati trasferiti al carcere di Poggioreale, dove il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli Nord procederà con la convalida dell’arresto. Il minorenne è stato collocato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei e sarà interrogato dal gip del tribunale per i Minorenni di Napoli.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Celestino Gentile, Michele Giametta e Luigi Poziello. La rapina, eseguita con precisione e determinazione, ha scosso la comunità di Teverola. L’efficacia e la tempestività dell’intervento dei carabinieri hanno permesso di assicurare alla giustizia i responsabili in tempi record, garantendo un immediato ripristino della sicurezza sul territorio.