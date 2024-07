Dopo l’approvazione in Consiglio Regionale della legge sull’istituzione del servizio di psicologia scolastica in Campania, è ufficialmente iniziata la fase di sperimentazione del progetto. Un traguardo significativo per il benessere dei giovani studenti e per la qualità del sistema educativo campano, raggiunto grazie alla recente delibera della Giunta regionale che ha stanziato circa 1.200.000 euro per l’avvio del progetto.

Il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, Tommaso Pellegrino, tra i primi firmatari della proposta di legge, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. “Con l’istituzione di questo servizio sarà possibile fornire un supporto prezioso in ambito scolastico per affrontare le diverse sfide emotive e psicologiche che possono emergere durante il percorso educativo degli studenti,” ha dichiarato Pellegrino.

Insieme ai consiglieri Fiola, Lettieri e Iovino, Pellegrino ha lavorato intensamente per portare avanti questa proposta di legge, convinto dell’importanza di investire nelle giovani generazioni e nella loro formazione umana e scolastica. “Voglio esprimere la mia enorme soddisfazione per questo risultato, che dimostra ancora una volta l’attenzione che la regione Campania rivolge alle giovani generazioni,” ha aggiunto.

Il Ruolo dello Psicologo Scolastico

L’introduzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole della Campania rappresenta un passo avanti nel fornire supporto emotivo e psicologico agli studenti. Lo psicologo scolastico sarà una figura chiave per aiutare a gestire problematiche come l’ansia, lo stress, le difficoltà relazionali e altre sfide emotive che possono influenzare il rendimento scolastico e il benessere generale degli studenti.

Il Finanziamento e la Fase di Sperimentazione

La delibera della Giunta regionale ha previsto uno stanziamento di circa 1.200.000 euro per dare il via alla fase di sperimentazione del servizio di psicologia scolastica. Questo finanziamento permetterà di avviare il progetto in diverse scuole della regione, monitorando i risultati e valutando l’efficacia dell’intervento.

Un Impegno per il Futuro

L’avvio di questo progetto è un segnale forte dell’impegno della Regione Campania nel migliorare il sistema educativo e nel fornire strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane degli studenti. La speranza è che, con il tempo, il servizio di psicologia scolastica possa diventare una presenza stabile in tutte le scuole della regione, contribuendo al benessere e alla crescita equilibrata delle giovani generazioni.